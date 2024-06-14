بابل: نسقنا مع كربلاء المقدسة والنجف الأشرف لتسهيل عبور الزائرين في العيد

2024-06-14 22:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأكدت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، أن خطة تأمين أجواء عيد الأضحى المبارك ستكون مرنة، ولن تشهد قطوعات، لافتة إلى التنسيق مع محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف لتسهيل عبور الزائرين نحو المراقد الشريفة.وقال المتحدث باسم قيادة شرطة المحافظة العميد عادل العناوي الحسيني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "عقد مؤخراً مؤتمر أمني موسع من قبل قائد شرطة محافظة بابل، مع مديري الأجهزة الأمنية العاملة في المحافظة سواء كانت أجهزة استخباراتية أو ساندة من المرور والدفاع المدنيح لغرض وضع آلية للخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك، حيث تم استكمال الإجراءات الخاصة بهذه الخطة".وأضاف الحسيني، أن "الخطة لهذا العام ستكون مختلفة عن السنوات السابقة، كونها ستكون خطة مرنة جدا، استنادا إلى المعلومات الاستخباراتية وستركز على دور العبادة وكذلك الأسواق وأماكن تواجد المواطنين".وأشار الحسيني إلى، أن "الخطة ستعزز بدوريات نجدة وأخرى راجلة، وكذلك دوريات آلية تتجول بالأماكن المهمة، إضافة إلى وجود خطة مرورية محكمة؛ لغرض تسهيل مرور العجلات، كون موقع محافظة بابل الجغرافي رئيسيا وممرا لكل المحافظات التي تتجه صوب المزارات الشريفة في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف".وأكد الحسيني، أن "الخطة تتضمن أيضا التنسيق مع المحافظات المجاورة ككربلاء والنجف؛ من أجل تسهيل انسيابية مرور عجلات الزائرين القادمة من محافظة بابل وإلى المحافظات المجاورة وجميع الجهات الأمنية والمختصة ستباشر بتأمين الحماية، إضافة إلى مديرية مرور بابل ومديرية الدفاع المدني واستخبارات الأمن الوطني والمخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى العاملة في المحافظة".وكشف، أن "عدد العناصر الأمنية المشاركة في الخطة ستتجاوز الـ 14000، حيث سيشمل انتشارها الأقضية والنواحي، بدءا من القاطع الجنوبي مرورا بالأوسط والشمالي لمحافظة بابل، وعلى ثلاثة محاور".وأكد الحسيني، أنه "لا توجد قطوعات في المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك"، مشيرا إلى، أن "الخطة ستكون مرنة لتسهيل مرور العجلات والمواطنين".