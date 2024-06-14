تتضمن تأهيل مستشفيين وشراء سيارات إسعاف.. السوداني يوافق على توصيات صحية بشأن المثنى

2024-06-14 22:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، على جملة توصيات من وزارة الصحة بشأن محافظة المثنى تضمنت تأهيل مستشفيين وشراء سيارات إسعاف.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريقاً وزارياً برئاسة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي قام بزيارة محافظة المثنى يوم أمس الخميس لتقييم الواقع الصحي في المحافظة وتقديم تقرير مُفَصّل إلى رئيس مجلس الوزراء، وتمّت موافقة السوداني على مُجمل التوصيات المرفوعة في التقرير ومنها تأهيل مستشفى الحسين -عليه السلام- التعليمي، وزيادة التخصيصات المالية للمختبرات والتغذية والتنظيف وصيانة الأجهزة الطبية وشراء 20 سيارة إسعاف جديدة، وشراء أثاث طبي جديد، اضافة الى "حل مشكلة إعمار وتأهيل مستشفى الوركاء ودار الأطباء وسيارات الإسعاف المُتعاقد عليها من قبل مجلس المحافظة".

كما وافق السوداني بالايعاز الى وزارة المالية بتمويل الدائرة بكافة المبالغ المُخصصة لها، ومفاتحة الوزارات والجهات المعنية الأخرى لمعالجة المشاكل التي تؤثر على تقديم الخدمات الصحية في المحافظة. وأوعز السوداني بتواجد أحد وكلاء الوزارة في دائرة صحة المثنى من موقعٍ أدنى لمدّة شهر ورفع تقرير لاحق بموقف الدائرة.