رئيس الجمهورية يؤكد في ذكرى عيد الصحافة على توفير التشريعات الضامنة لحرية الرأي والتعبير

2024-06-14 22:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، في ذكرى عيد الصحافة الـ(155) ضرورة توفير الدعم والتشريعات الضامنة لحرية الرأي والتعبير.وقال رئيس الجمهورية في تدوينه له على موقع (اكس)، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه "بمناسبة الذكرى (155) لعيد الصحافة العراقية، وصدور صحيفة الزوراء عام (1869) كأول صحيفة في العراق، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى الأسرة الصحفية العراقية".وأضاف، "وفي الوقت الذي نثمن جهود الصحفيين العراقيين وبالأخص الذين ضحوا بأنفسهم من أجل إيصال الحقيقة إلى الرأي العام"، فإننا نؤكد "المهمة النبيلة والرسالة السامية للصحفيين في ممارسة دورهم الإعلامي الوطني في خدمة قضايا المواطنين وتبني مطالبهم المشروعة، إضافة إلى الدور الرقابي الفاعل الذي تضطلع به الصحافة كجزء أساس من نظامنا الديمقراطي".وأكد رئيس الجمهورية "ضرورة توفير الدعم والتشريعات الضامنة لحرية الرأي والتعبير، وفق المعايير المهنية والموضوعية".