2024-06-14 22:47:36 - المصدر: سوق شوزن

سوق شوزن ينطلق في الإمارات العربية المتحدة، ويقدم عروض إدراج مجانية ومكافآت للإحالات

دبي، الإمارات العربية المتحدة - ينطلق سوق شوزن رسميًا اليوم في الإمارات العربية المتحدة، وهو عبارة عن منصة مرخصة جديدة لعروض العقارات والسيارات والوظائف والتصنيفات. يمكّن شوزن الشركات والأفراد من خلال منصة سهلة الاستخدام للاتصال بالمشترين والمستأجرين وأصحاب العمل والموظفين المحتملين.

سوق غني بالميزات يركز على affordability وفوائد المستخدم

يدرك شوزن أهمية الإعلان الفعال من حيث التكلفة ومكافأة المستخدمين على نشر الكلمة. تميز المنصة نفسها من خلال تقديم:

• عروض إدراج مجانية: يتيح سوق شوزن للمستخدمين نشر إعلاناتهم مجانًا

تعزيزات بأسعار معقولة وإعلانات مميزة: يقدم شوزن خيارات تعزيز وترويج إعلانات بأسعار تنافسية للإعلانات المستهدفة، مما يزيد من وصول المستخدمين ضمن قيود الميزانية.

برنامج إحالة مجزٍ: شارك تجربة شوزن واربح! احصل على صديق واحصل على 25 درهمًا لل مشتريات داخل التطبيق، بالإضافة إلى عمولة 20٪ على كل عملية شراء يقوم بها على تطبيق شوزن.

شوزون: منصة موثوقة مرخصة من هيئة التنمية الاقتصادية في دبي

يعمل سوق شوزن برخصة من حكومة دبي، مما يضمن بيئة آمنة وموثوقة لجميع المستخدمين. يعزز هذا الدعم الرسمي الثقة بين المستخدمين والشركات على حد سواء.

حل شامل لسكان الإمارات العربية المتحدة

يوفر سوق شوزن مجموعة شاملة من الخدمات المشابهة لمنصات أخرى رائدة في مجال الإعلانات المبوبة:

عروض العقارات: ابحث عن عقارات سكنية وتجارية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة أو قم بالإعلان عنها.

عروض السيارات: قم بشراء وبيع أو تأجير سيارات جديدة ومستعملة بسهولة.

عروض الوظائف: ابحث عن فرص عمل أو أعلن عنها عبر مختلف الصناعات.

تصنيفات: بيع وشراء مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات.

متوفر أينما كنت: سطح المكتب و Android و iOS

يضع سوق شوزن الأولوية للراحة وإمكانية الوصول. يمكنك الوصول إلى المنصة من جهازك المفضل:

سطح المكتب: استعرض العروض وأدّر حسابك على موقع شوزن الإلكتروني.

تطبيق الجوال: قم بتنزيل تطبيق شوزن من متجر Google Play أو Apple App Store للحصول على تجربة متنقلة سلسة.

انضم إلى سوق شوزن اليوم واستمتع بمنصة سهلة الاستخدام وبأسعار معقولة ومجزية لجميع احتياجاتك من الشراء والبيع والتوظيف في الإمارات العربية المتحدة!

اتصال:

Mohamed Ahmed Abdulla

founder@shozon.com