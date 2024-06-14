انطلاق بطولة يورو 2024 بمواجهة ألمانيا واسكتلندا

2024-06-14 22:48:02 - المصدر: واع

متابعة – واعانطلقت مساء اليوم الجمعة في ألمانيا نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 بمباراة المنتخب الألماني مع نظيره الأسكتلندي.ويتسلح المنتخب الألماني بعاملي الأرض والجمهور في ظل إقامة المباراة على ملعب نادي بايرن ميونيخ (أليانز أرينا) الذي تبلغ سعته الجماهيرية نحو 75 ألف متفرج.ويدخل أبطال أوروبا ثلاث مرات منافسات يورو 2024 بطموحات مدربه الشاب يوليان ناغلسمان الساعي لإعادة الهيبة للمنتخب الألماني بعد خروجه من الدور الأول في آخر نسختين لكأس العالم روسيا 2018 وقطر 2022 إضافة للخروج من دور الـ16 في النسخة الأخيرة يورو 2020.وتولى ناغلسمان المسؤولية في أيلول الماضي بعقد يمتد حتى انتهاء منافسات يورو 2024، ولكن بعدما تحسنت النتائج تحت قيادته مدد الاتحاد الألماني عقده حتى كأس العالم 2026 .