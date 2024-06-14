استخراج فرشاة اسنان من معدة شاب عراقي ابتلعها بالخطأ

2024-06-14 22:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، (14 حزيران 2024)، عن نجاح فريق طبي من اخراج جسم غريب من معدة شاب في مدينة الطب بالعاصمة بغداد.



وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "فريقا طبيا في مستشفى الجهاز الهضمي والكبد التعليمي في مدينة الطب عملية ناظورية لإستخراج جسم غريب (فرشاة أسنان) من داخل معدة مريض يبلغ من العمر 30 عاماً تم ابتلاعها عن طريق الخطأ".



واكدت ادارة المستشفى، بحسب البيان، ان "عملية استخراج الجسم الغريب تمت بواسطة الناظور بدون تداخل جراحي وبدون تخدير وتكللت بالنجاح بجهود الفريق الطبي والصحي والتمريضي في المستشفى".