2024-06-14 23:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن طائرة مسيرة تركية قصفت محيط قرية بمحافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القصف استهدف محيط قلعة (كورى) في قرية نزارى التابعة لقضاء بنجوين بمحافظة السليمانية".

ولم يذكر المصدر حجم الأضرار التي لحقت بمكان القصف، ومن هو المستهدف".

ويأتي هذا القصف بعد ساعات من قصف مماثل استهدف محيط قرية باشكوتال في قضاء رانية في إدارة رابرين بإقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن القصف أسفر عن اندلاع النيران في الحقول وبساتين المنطقة.

ولم يذكر المصدر حجم الأضرار البشرية في مكان الحادث، مشيرا إلى ان القوات الأمنية وصلت لموقع القصف لإجراء التحقيقات وتفاصيل الاستهداف.