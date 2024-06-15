في بغداد وكركوك.. إخماد حريق في مطار العاصمة وعراك بالعصي يتسبب بوقوع جرحى

2024-06-15 00:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء يوم الجمعة، ان ثلاثة مدنيين أصيبوا جراء اندلاع نزاع بين أبناء عمومة بسبب أرض زراعية تطورت للاشتباك بالعصي.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "عراكا نشب بين أبناء عمومة في قرية تركلان جنوبي كركوك حيث وقع نزاع واشتباك بين أبناء العمومة وتطور إلى استخدام العصي وأسفر عنها إصابة ثلاثة منهم".

وأكد المصدر؛ أن "الشرطة فتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة ملابسات الحادثة وتم إخلاء المصابين الى المستشفى للعلاج".

وفي غضون ذلك؛ تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حادث حريق اندلع بمطعم الاستراحة داخل حدود مطار بغداد الدولي دون اصابات تذكر، وفقا لمصدرنا اﻷمني.

وفي الاثناء وبحسب مصادرنا ايضاً؛ تمكّنت إحدى دوريات الفوج الثالث اللواء الخامس الفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية، من إنقاذ احد الأشخاص بعد مشاهدته محاولاً الانتحار عبر شنق نفسه على احد جسور المشاة في منطقة (الشعلة) ببغداد، وتم تسليمه إلى جهة الاختصاص أصوليا حِفاظاً على سلامته.