ألمانيا تستهل مشوارها في اليورو بفوز كبير على إسكتلندا

2024-06-15 00:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاستهلت ألمانيا مشوارها في يورو 2024، بالمقام على أرضها قوة، بالتفوق على اسكتلندا في المباراة الافتتاحية للبطولة (5-1) اليوم الجمعة، على ملعب أليانز أرينا.وسجل خماسية ألمانيا فلوريان فيرتز في الدقيقة 10، وجمال موسيالا (19)، وكاي هافيرتز (45)، ونيكلاس فولكروج (68)، وإيمري تشان (90)، بينما سجل لاسكتلندا أنتونيو روديجر بالخطأ في مرماه (87).وحصدت الماكينات أول 3 نقاط في البطولة، لتتصدر مبكرا ترتيب المجموعة الأولى، التي تضم أيضا سويسرا والمجر.