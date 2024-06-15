2024-06-15 00:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم السبت، بأن امرأة قامت بالاعتداء على ضابط ومفوض في شرطة النجدة نتيجة خلاف حول الأطفال وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، في تفاصيل الحادث: "قامت امرأة مواليد لها من العمر 34 عاماً بالاعتداء بالحجارة على ضابط برتبة نقيب منسوب إلى مكافحة اجرام البياع، وذلك بسبب خلاف بين الجيران حول الأطفال في منطقة الفضل".

وأضاف أن الاعتداء أسفر عن إصابة الضابط في رأسه، وعند حضور دورية نجدة إلى موقع الحادث، قامت المرأة بالاعتداء مرة أخرى، حيث ضربت مفوض النجدة وأصابته أيضاً في رأسه".

وأشار إلى أنه تم القبض على المرأة المعتدية وإيداعها التوقيف.