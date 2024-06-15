2024-06-15 03:12:06 - المصدر: منصة إيشان

وافق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني على توصيات رفعها وزير الصحة تتضمن طلبا بزيادة التخصيصات المالية إلى دائرة صحة المثنى، من أجل تأهيل مستشفى الحسين وشراء سيارات إسعاف جديدة وزيادة التخصيصات للمختبرات والتغذية والتنظيف. وأصدرت وزارة الصحة بياناً ورد لـ “إيشان”، أنه “بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، قام فريق وزاري برئاسة وزير الصحة اصالح […]

ظهرت المقالة السوداني “يركّز” على المثنى ويخصص زيادة مالية لتطوير القطاع الصحي في المحافظة أولاً على ايشان.