2024-06-15 03:12:06 - المصدر: منصة إيشان

حذّرت الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، بسبب ارتفاع مؤشر الأشعة فوق البنفسجية UV، فيما أشارت إلى أن هذا يسبب تلفاً في الجلد والعين. وجاء في بيان للهيئة، تلقته “إيشان”، أنها “تحذر المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة لأن مؤشر الأشعة فوق البنفسجية UV مرتفع جداً”. وأضافت، […]

ظهرت المقالة لا تخرجوا في الظهيرة.. الأنواء الجوية تحذّر: التعرض المباشر لأشعة الشمس يتلف الجلد والعين أولاً على ايشان.