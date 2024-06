ذي قار توجه دعوة عاجلة للتبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى

2024-06-15 03:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:وجه رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة ذي قار،الدكتور أحمد الخفاجي نداءً عاجلاً إلى المواطنين للتوجه إلى مصرف الدم والتبرع بالدم لتعزيز المخزون الموجود، وذلك بسبب وجود نقص حاد في الكميات المتوفرة. وأكد الخفاجي في حديث لشبكة اخبار الناصرية أن التبرع بالدم هو عمل إنساني نبيل يساهم في...

