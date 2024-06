2024-06-15 03:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن محافظ ذي قار، مرتضى الابراهيمي، عن استنفار الدوائر الأمنية في المحافظة لكامل ملاكاتها البشرية لتأمين جميع المناطق خلال عيد الأضحى المبارك. وشملت الإجراءات الأمنية بنشر اكثر من 20 الف عنصر امني في عموم مدن المحافظة، مع توجيه دائرة المرور بنشر مفارزها في الشوارع والتقاطعات الرئيسية لضمان انسيابية...

