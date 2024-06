2024-06-15 03:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:عادت أكوام النفايات لتملأ شارع النيل وسط الناصرية، بعد أيام فقط من افتتاحه وتأهيله، وسط انتقادات واسعة لأعمال التنفيذ التي يرى البعض أنها لم تراعِ معايير الجودة والاستدامة. وأبدى مواطنون في حديث مع شبكة اخبار الناصرية استياءهم من تراكم النفايات في الشارع الذي يعتبر من أهم شوارع المدينة،...

