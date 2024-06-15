السيد الحكيم يدعو لمعالجة السلبيات عبر خطابات تحترم إرادة الإنسان العراقي

2024-06-15 08:56:01 - المصدر: الفرات نيوز

في ذكرى تأسيس الصحافة الوطنية العراقية، نبارك للأسرة الصحفية هذه المناسبة العطرة، ونأمل أن يأخذ إعلامنا مجاله الوطني المقنن والملتزم، منطلقا في الفضاء الرحب الذي أوجدته الديمقراطية والحرية، وأن يكون منبرا حرا للكلمة المسؤولة التي تحترم إرادة الإنسان العراقي، وتعبر بشكل جدي عن طموحات الشعب ، وتترجم تطلعاته، وتنشر الإيجابيات المتحققة، وتقوم وتعالج السلبيات عبر خطابات تقوم على المصداقية، وتعزز الوحدة والروح الوطنية وتراعي تنوع الشعب العراقي، فضلا عن تشجيع الابتكارات وتعزيز الإنتاج الثقافي الوطني ، وأن يرتقي عملها إلى مستوى مكانة العراق الحضارية، وتاريخه المجيد العامر بالمنجزات الفكرية والثقافية والأدبية والسياسية والاجتماعية والرياضية، وتواكب التطورات الحاصلة في مجال الصحافة والاعلام.

مبارك للسلطة الرابعة عيدها الميمون.