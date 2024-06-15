ثلاث مباريات قوية في ثاني أيام يورو 2024

2024-06-15 09:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتستأنف اليوم السبت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية2024 التي تحتضنها ألمانيا، وتستمر حتى 14 حزيران المقبل، بإقامة 3 مواجهات قوية.وكانت بطولة أمم أوروبا قد انطلقت، مساء أمس الجمعة، بمواجهة ألمانيا صاحبة الأرض والجمهور والتي حققت فوزاً عريضاً على اسكتلندا بنتيجة 5-1.وحصد المنتخب الألماني أول 3 نقاط له في مشواره بكأس الأمم الأوروبية، حيث تصدرت بعدها ترتيب المجموعة الأولى، وفي المباراة الثانية للمجموعة الأولى، سيلعب منتخب المجر أمام نظيره السويسري.ورغم الثقة التي يتمتع بها المنتخب المجري، يدرك الفريق جيداً أنه لم يهزم سويسرا في مباراة رسمية منذ عام 1981، وتلقى ست هزائم خلال آخر تسع مباريات بين الفريقين.وفي المجموعة الثانية، تستهل إسبانيا مشوارها ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 ، اليوم السبت بمواجهة كرواتيا في إعادة لنهائي دوري الأمم الأوروبية ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا إيطاليا حاملة اللقب وألبانيا مفاجأة البطولة.ورغم أن مرارة الخسارة أمام إسبانيا بركلات الترجيح لا تزال في حلق منتخب كرواتيا، فإنه يبدو مستعداً للتحدي والسعي نحو الفوز بلقبه الأول في البطولات الكبرى على عكس التوقعات.وبعد وصوله إلى نهائي كأس العالم 2018 والوصول إلى الدور قبل النهائي في قطر، بعدما قلبت تأخرها لتفوز بركلات الترجيح على البرازيل، كان من الصعب تقبل الخسارة أمام إسبانيا،كما أنها أثارت تساؤلات بشأن المدة التي يمكن للجيل الذهبي لكرواتيا الاستمرار في كتابة واحدة من أفضل قصص المنتخبات المستضعفة في تاريخ كرة القدم الحديث.وفي المباراة الثانية للمجموعة، سيلعب منتخب إيطاليا أمام نظيره الألباني، حيث يدخل المنتخب الإيطالي إلى البطولة القارية بصفته حامل اللقب، إلا أنّه خضع لسلسلة تغييرات في أعقاب فشله في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، حيث اختار سباليتي، خليفة روبرتو مانشيني، وجوهاً شابة عديدة في تشكيلته الحالية.