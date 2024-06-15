الحكيم يدعو الاسرة الصحفية للارتقاء بعملها بما يليق بمكانة العراق الحضارية

2024-06-15 09:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس ائتلاف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، الاسرة الصحفية للارتقاء بعملها بما يليق بمكانة العراق الحضارية.

وقال الحكيم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في ذكرى تأسيس الصحافة الوطنية العراقية، نبارك للأسرة الصحفية هذه المناسبة العطرة، ونأمل أن يأخذ إعلامنا مجاله الوطني المقنن والملتزم، منطلقا في الفضاء الرحب الذي أوجدته الديمقراطية والحرية".

واكد الحكيم على ضرورة ان "تكون الصحافة منبرا حرا للكلمة المسؤولة التي تحترم إرادة الإنسان العراقي، وتعبر بشكل جدي عن طموحات الشعب، وتترجم تطلعاته، وتنشر الإيجابيات المتحققة، وتقوم وتعالج السلبيات عبر خطابات تقوم على المصداقية، وتعزز الوحدة والروح الوطنية وتراعي تنوع الشعب العراقي".

وتابع الحكيم "فضلا عن تشجيع الابتكارات وتعزيز الإنتاج الثقافي الوطني"، مشددا على أهمية ان "يرتقي عملها إلى مستوى مكانة العراق الحضارية، وتاريخه المجيد العامر بالمنجزات الفكرية والثقافية والأدبية والسياسية والاجتماعية والرياضية، وتواكب التطورات الحاصلة في مجال الصحافة والاعلام".