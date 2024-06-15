وزير الصحة يعلن موافقة رئيس الوزراء على التوصيات المرفوعة بشأن المثنى

2024-06-15 09:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أوعز بتواجد وكلاء الوزارة في دائرة صحة المثنى.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أنه "بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، قام فريق وزاري برئاسة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، بزيارة محافظة المثنى، لتقييم الواقع الصحي في المحافظة، وتقديم تقرير مُفَصّل إلى رئيس مجلس الوزراء".وأضاف البيان، أنه "وبعد الاطّلاع على واقع عمل المؤسسات الصحية، واللقاء بالمرضى الراقدين ومرافقيهم، والاطّلاع على مذاخر وصيدليات المستشفيات وعمل المختبرات ومستوى الخدمات اللوجستية وخدمات الإسعاف الفوري؛ تمّ رفعُ تقريرٍ مُفَصّلٍّ الى رئيس مجلس الوزراء بالمعالجات الآنية والمستقبلية للواقع الصحي في المحافظة، وطلب زيادة التخصيصات المالية الى دائرة صحة المثنى، وتمّت موافقة رئيس الوزراء على مُجمل التوصيات المرفوعة في التقرير ومنها:تأهيل مستشفى الحسين -عليه السلام- التعليمي. زيادة التخصيصات المالية للمختبرات والتغذية والتنظيف.صيانة الأجهزة الطبية، وشراء ٢٠ سيارة إسعاف جديدة.شراء أثاث طبي جديد.حل مشكلة إعمار وتأهيل مستشفى الوركاء، ودار الأطباء وسيارات الإسعاف المُتعاقد عليها من قبل مجلس المحافظة.الإيعاز الى وزارة المالية بتمويل الدائرة بكافة المبالغ المُخصصة لها.مفاتحة الوزارات والجهات المعنية الأخرى لمعالجة المشاكل التي تؤثر على تقديم الخدمات الصحية في المحافظة".وتابع البيان، أن "رئيس الوزراء أوعز بتواجد أحد وكلاء الوزارة في دائرة صحة المثنى، من موقعٍ أدنى لمدّة شهر ورفع تقرير لاحق بموقف الدائرة".