القوة الجوية بضيافة زاخو في آخر "المؤجلات" بمباراة تتحكم بالمراكز

2024-06-15 09:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام اليوم السبت، آخر المباريات المؤجلة من الجولة 24 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، حيث سيلتقي فريقي زاخو وضيفه نادي القوة الجوية.

ومن المفترض ان تنطلق المباراة بين الفريقين على ملعب زاخو، عند الساعة السادسة عصرا.

ويطمح فريق زاخو لاستعادة المركز الرابع الذي ذهب بعد الجولة 32 الى فريق النجف، مستغلاً عاملي الارض والجمهور وهو يلاقي فريقاً قوياً مثل القوة الجوية الزاخر بالنجوم، لا سيما وأن زاخو دائما يكون صعباً حينما يلعب على ارضه ووسط جمهوره.

وقد تراجع زاخو للمركز الخامس بعد مباراة فض الشراكة مع النجف، حينما فاز النجفيون بنتيجة 2-1 ليقفزوا إلى المركز الرابع برصيد 56 بفارق نقطة واحدة عن فريق زاخو الذي تراجع للمركز الخامس برصيد 55 نقطة واحدة.

بينما يتطلع القوة الجوية صاحب الترتيب الثاني في قائمة فرق الدوري الممتاز، لمصالحة جمهوره يمباراة اليوم وهو يلقي ند عنيد مثل زاخو ، سيما بعد خسارته الاخيرة 2-4 أمام نوروز في الجولة 32 والابتعاد عن منافسه الشرطة الذي ابتعد بالصدارة قليلا عن الجوية برصيد 73 نقطة.