استغلال غاز حقل الحلفاية يرفع إنتاج الكهرباء في العراق

2024-06-15 10:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن مشروع استغلال الغاز المصاحب من حقل الحلفاية النفطي، الواقع جنوبي العراق، من تعزيز إنتاج محطتي توليد الكهرباء إلى مستويات قياسية خلال أسبوع واحد فقط من بدء التشغيل الرسمي، وفقًا لما أفادت به منصة الطاقة المتخصصة (مقرها في واشنطن).

وبحسب المنصة، وصل إنتاج الكهرباء من محطتي توليد كهرباء ميسان الغازية والعمارة الاستثمارية إلى 1400 ميغاواط لأول مرة، بعدما أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن نجاح خطط الحكومة في استثمار الغاز الوطني من حقل الحلفاية.

وأوضحت وزارة الكهرباء العراقية أن محطة العمارة الاستثمارية رفعت إنتاجها إلى 600 ميغاواط، بينما بلغ إنتاج محطة ميسان 800 ميغاواط، مما يرفع إجمالي إنتاج محافظة ميسان من الكهرباء إلى 1500 ميغاواط، مسهماً بشكل كبير في استقرار وتحسين توريد الكهرباء في المحافظة.