2024-06-15 10:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

بارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، للصحفيين العراقيين احتفالهم بالذكرى (155) لعيد الصحافة العراقية، فيما أكد أن دور الإعلام أساسي في استكمال المنهج الديمقراطي والدستوري.

وقال رئيس مجلس الوزراء في تدوينة له على منصة (x) تابعتها كالة الأنباء العراقية (واع): "نبارك للصحفيين العراقيين احتفالهم بالذكرى (155) لعيد الصحافة العراقية، ونؤكد دعمنا لدورَ الصحافة والإعلام الأساسي في استكمال المنهج الديمقراطي والدستوري، وخدمة حقّ العراقيين في المعرفة العادلة".

وأضاف: "كما نستذكر، بالتقدير والإجلال، شهداء الصحافة، وما قدموه من تضحيات، خدَمتِ الحقيقة، ودافعت عن العراق، ‏كلّ عام وصحافتنا بخير وعلى المسار المهنيّ الصحيح".