2024-06-15 10:08:01 - المصدر: الفرات نيوز

{سياسية: الفرات نيوز} بارك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، للصحفيين العراقيين احتفالهم بالذكرى (155) لعيد الصحافة العراقية.

وقال السوداني في تدوينة على منصة (إكس): "نبارك للصحفيين العراقيين احتفالهم بالذكرى (155) لعيد الصحافة العراقية، ونؤكد دعمنا دورَ الصحافة والإعلام الأساسي في استكمال المنهج الديمقراطي والدستوري، وخدمة حقّ العراقيين في المعرفة العادلة".

وتابع: "نستذكر، بالتقدير والإجلال، شهداء الصحافة، وما قدموه من تضحيات، خدَمتِ الحقيقة، ودافعت عن العراق".