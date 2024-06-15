انطلاق عملية امنية شمال بغداد

2024-06-15 10:08:01 - المصدر: الفرات نيوز

{امنية: الفرات نيوز} أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن تنفيذ عمليات أمنية للبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح في مناطق شمال العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته {الفرات نيوز}، أنه "تزامناً مع الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك، شرعت تشكيلات فرقة المشاة السادسة والقطعات الملحقة بها وبإسناد من الوكالات والأجهزة الاستخبارية بتنفيذ عمليات أمنية للبحث والتفتيش المناطقي والاستطلاع المسلح".

وأضافت، أن "العمليات شملت مناطق ام الصون، كف علي، بستان البو بندر، البو محسن، البوركيبه، القصير، الخزنة، سيد حمد، والمنطقة المحيطة بجسر الطارمية) شمال العاصمة بغداد".

وتابعت، ان "العمليات جاءت لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق ومنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطن".