2024-06-15 10:08:01 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، اليوم السبت، بأن العراق جاء في المرتبة 12 عربياً و169 عالمياً بحرية الصحافة.

وقال رئيس المركز، فاضل الغراوي، في بيان تلقته {الفرات نيوز}، إن "مئات الانتهاكات وثقت ضد الصحفيين خلال السنوات الثلاث الاخيرة".

وأضاف الغراوي، أن "الانتهاكات تنوعت بالطرد التعسفي والملاحقة القضائية والترهيب ومنع التصوير وتكسير المعدات وغيرها".

وتابع، أن "العراق جاء بالمرتبة 169 عالميًا والمرتبة 12 عربيا ، بحرية الصحافة من اصل 180 دولة في العام 2024، منخفضا بدرجتين عن العام الماضي 2023 والذي كان ترتيبه فيه 167 عالميًا وانخفضت نقاط العراق من 32.9 في عام 2023 بحرية الصحافة، الى 25.4 في العام الحالي 2024".وبين، أن "العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم بعدد شهداء الصحافة الذي بلغ 470 شهيدا".

وطالب الغراوي، الحكومة بمناسبة اليوم الوطني لحرية الصحافة بـ"تعزيز بيئة العمل الصحفي وكفالة حرية الصحافة وحماية الصحفيين واطلاق الاستراتيجية الوطنية لحرية الصحافة".