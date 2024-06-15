2024-06-15 10:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، يوم السبت، أن مئات الانتهاكات وثقت ضد الصحفيين خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأضاف في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الانتهاكات تنوعت بالطرد التعسفي والملاحقة القضائية والترهيب ومنع التصوير وتكسير المعدات وغيرها .

واضاف الغراوي ان العراق جاء بالمرتبة 169 عالميًا والمرتبة 12 عربيا ، بحرية الصحافة من أصل 180 دولة في العام 2024، منخفضا بدرجتين عن العام الماضي 2023 والذي كان ترتيبه فيه 167 عالميًا، مبينا أن نقاط العراق انخفضت من 32.9 في عام 2023 بحرية الصحافة، الى 25.4 في العام الحالي 2024.

وأشار الغراوي إلى أن "العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم بعدد شهداء الصحافة الذي بلغ 470 شهيدا" .

وطالب الغراوي، الحكومة بمناسبة اليوم الوطني لحرية الصحافة بتعزيز بيئة العمل الصحفي وكفالة حرية الصحافة وحماية الصحفيين وأطلاق الاستراتيجية الوطنية لحرية الصحافة .