اليوم .. زاخو يستضيف القوة الجوية في مباراة مؤجلة بدوري النجوم

2024-06-15 11:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تقام في الساعة السادسة من مساء اليوم السبت في ملعب زاخو الدولي المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين لدوري نجوم العراق بكرة القدم التي تجمع أصحاب الارض والجمهورفريق زاخو بنظيره القوة الجوية بقيادة طاقم تحكيم تونسي مؤلف من يسري بو علي حكماً للساحة ، ويساعده كل من أيمن إسماعيل وأحمد الضويوي، بالإضافة إلى هيثم قيراط كحكم لتقنية الفيديو.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن فريق القوة الجوية يطمح بالعودة إلى بغداد بنقاط المباراة الكاملة من أجل المنافسة على لقب الدوري والاقتراب أكثر من المتصدر فريق الشرطة، فيما يسعى فريق زاخو الى استعاد نغمة الفوز بعد خسارته الاخيرة أمام فريق النجف في مباراته الماضية بهدفين مقابل هدف واحد ويطمح إلى إعادة نغمة الانتصارات والظفر بنقاط اللقاء والمنافسة على موقع في المربع الذهبي لسلم الترتيب العام.

وأضاف أن الفريق الشمالي يعاني كثيراً كونه خسر مباراته الاخيرة أضافة الى العقوبات التي فرضت عليه من قبل الانضباط في اتحاد كرة القدم وحرمان مدربه القطري طلال البلوشي من مرافقة الفريق لمباراتين أضافة الى غرامات مالية ، وسيحاول اليوم تصحيح المسار وتحسين موقعه في سلم ترتيب فرق دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024).

وبين أن فريق القوة الجوية يحتل مركز الوصيف خلف الشرطة برصيد (66) نقطة، فيما يقبع فريق زاخو في المركز الخامس وفي جعبته (55) نقطة.