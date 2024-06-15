المندلاوي يؤكد دعم السلطة التشريعية لحرية الصحافة والتعبير عن الرأي

2024-06-15 11:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم السبت، محسن المندلاوي وحماية الصحفيين.

وقال المندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "خالص التهاني وأزكى التبريكات للأسرة الصحفية ونقابة الصحفيين العراقيين وكادر صحيفة الزوراء العريقة، بالذكرى الـ 155 لعيد الصحافة العراقية، وصدور أول صحيفة عراقية عام 1869".

وأضاف: "نستثمر هذه المناسبة الكريمة لنستذكر شهداء الصحافة من الذين ضحوا بأرواحهم الزكية لأجل حرية بلدهم، ونطالب بضرورة رعاية ذويهم والعمل على تثمين التضحيات الكبيرة للكوادر البطلة التي شاركت في نقل معارك النصر والتحرير ضد الإرهاب".

وأكد دعم السلطة التشريعية لـ"حرية الصحافة والتعبير عن الرأي وحماية الصحفيين باعتبارهم شريك فاعل ومسؤول في نجاح ومساندة العمل التشريعي والتنفيذي، فضلا عن دعم العملية الديمقراطية تحت ظل الحريات التي كفلها الدستور وفي نطاق مواثيق الشرف الصحفي".