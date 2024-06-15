خطة عيد الأضحى.. عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية في العاصمة

2024-06-15 11:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، عن حصيلة ممارساتها الأمنية في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها المشتركة وبالتزامن مع انطلاق الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك، القت القبض على (27) متهماً ومطلوباً للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة".

وأضافت انه "تم ضبط (16) مسدسات و (4) بنادق مختلفة الأنواع مع طائرة مسيرة (درون) وعدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية، بالاضافة الى كمية من المواد المخدرة وأجهزة تعاطيها وأدوية منتهية الصلاحية".

وبينت القيادة أن "هذه الحصيلة جاءت من خلال مفارزها المفاجئة والوقتية المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة".