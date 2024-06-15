الدولار يفتتح الأسبوع مرتفعا بشكل طفيف في بغداد وأربيل

2024-06-15 11:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد ،و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147150 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الخميس الماضي 147000 دينار مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار، بينما بلغ الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا ان الدولار سجل ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 147100 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 146800 دينار مقابل 100 دولار.