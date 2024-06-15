كركوك تباشر بتخطيط المسارات الخاصة بالدراجات

2024-06-15 12:12:02 - المصدر: واع

كركوك – واع - مهدي الربحاويأعلنت بلدية كركوك، اليوم السبت، المباشرة بأعمال تخطيط المسارات الخاصة بالدراجات النارية والهوائية في شوارع المحافظة، فيما أشارت إلى افتتاح ثلاثة أنفاق للمشاة تزامناً مع عيد الأضحى المبارك.وقال مدير البلدية، أحمد عمر محمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الملاكات الفنية والهندسية في شعبة التخطيط باشرت بأعمال تخطيط المسارات الخاصة بالدراجات في أحد شوارع محافظة كركوك بشكل تجريبي".وأشار إلى أن "المرحلة الأولى من المشروع الذي يعد الأول من نوعه في كركوك، ستكون بشكل تجريبي، وأنها ستنفذ في جميع شوارع المحافظة في حال نجاح التجربة".وأوضح، أن "قرار تخطيط المسارات الخاصة لأصحاب الدراجات النارية والهوائية، جاءت للحفاظ على سلامتهم، كما أنها ستشجع المواطنين على التقليل من الاعتماد على السيارات، مما سيخفف من الزحامات والحوادث المرورية".وشدد على "أهمية التزام أصحاب المركبات بالتعليمات المرورية، وعدم الوقوف على المسار الخاص بالدراجات النارية والهوائية".وعلى صعيد متصل، أكد مدير بلدية كركوك: "افتتاح ثلاثة أنفاق للمشاة بعد إعادة تأهيلها، تزامنا مع قدوم عيد الأضحى المبارك"، لافتاً الى أن "هذه الإنفاق ستقلل من حوادث الدهس في مناطق تشهد زخماً مرورياً مستمراً، لاسيما خلال فترة الأعياد" .