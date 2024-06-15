الاستخبارات تعلن ضبط نفق واسلحة لداعش في قضاء الرطبة

2024-06-15 12:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، ضبط نفق واسلحة لعصابات داعش الإرهابية في قضاء الرطبة بمحافظة الانبار.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، عثرت مفارزها على نفق تحت الأرض لعصابات داعش الإرهابية، كانت تستخدمه للتنقل من مكان لاخر، في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار".

وأضافت انه "تم العثور على خزان حديدي كبير تحت الأرض بالقرب من النفق بداخله أسلحة خفيفة وأعتدة مختلفة النوع والعيار ومواد متنوعة اخرى"، مبينة أن "مفارز الجهد الهندسي تكفلت برفع المواد وتدميرها موقعياً وطمر النفق بالكامل".