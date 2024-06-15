بحوزته كتب روحانية .. القبض على متهم يمارس السحر والشعوذة في الديوانية

2024-06-15 12:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، القبض على متهم يمارس السحر والشعوذة في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قوة من مركز شرطة الحسين في الديوانية بإمرة ضابط المركز فضلا عن عدد آخر من المنتسبين، وبناء على معلومات مؤكدة تمكنت من إلقاء القبض على متهم يمارس السحر والشعوذة في منطقة حي الفرات قرب الطاقة بالجرم المشهود".

وأضافت، ان "المتهم ضبط بحوزته مواد السحر والشعوذة من كتب روحانية وظروف ورقية صغيرة الحجم والتي يقوم بواسطتها بإيهام المواطنين والاحتيال عليهم".