2024-06-15 13:00:07 - المصدر: قناة الثامنة

تمر الذكرى 155 لعيد الصحافة العراقية وسط احصائيات كبيرة لضحايا الكلمة الشريفة والسبق الإعلامي وسط تطورات متباينة في الاحداث السياسية والأمنية، لان الصحفي العراقي لا يعيش ظروفا سهلة في خضم تحولات دولية تنسحب تأثيراتها على المنطقة. ومنذ انبثاق اول نقابة للصحفيين عام 1959 برئاسة الشاعر محمد مهدي الجواهري في العراق والصحافة العراقية تشق طريقها في غابة شائكة تفتقد فيها المعلومة بسبب هيمنة السلطات المتعاقبة على التوجه الإعلامي وهي تسعى لحيازة الاخبار التي تمجد ولا تذكر ما يحدث في الحقيقة. وعلى الرغم من الصعوبات المحلية والدولية بعد عام 2003 وتبديل النظام الى مجلس نواب وانتخابات شعارها الديمقراطية الى ان الصحفي وقع