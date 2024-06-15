طهران وكوردستان تؤكدان على تقوية علاقاتهما

2024-06-15 13:00:07 - المصدر: قناة الثامنة

شدد رئيس الخارجية الايراني بالإنابة علي باقري، خلال لقاءاته مع الجهات الحكومية والحزبية في اقليم كوردستان، على تقوية وتمتين العلاقات بين الجانبين. وزير الخارجية الايراني بالإنابة علي باقري يجتمع مع المسؤولين الحزبيين في أربيل والسليمانية، بالاضافة الى لقاءاته الرسمية. في اربيل اجتمع مع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني وقال بيان لمقر بارزاني ان اللقاء شدد على تطوير العلاقات وتوسيع الصداقة بين إقليم كوردستان وإيران، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية. ومحطة اخرى لزيارة علي باقري كانت لقائه مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني في السليمانية. وفي القنصلية الإيرانية في السليمانية، عقد علي باقري اجتماعا موسعا مع ممثلي