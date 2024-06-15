الحكيم: منع إشراك الأطفال في النزاعات نقلة بالاتجاه الصحيح لوزارة العمل

2024-06-15 13:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بارك رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، جهود الحكومة و وزارة العمل برفع اسم العراق من قائمة استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة.

وقال الحكيم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إننا "نثمن عاليا الجهود التي بذلتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتزامها بخطة العمل المشتركة مع فريق الأمم المتحدة الخاص بمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة".

وأضاف ان "الخطة خلصت إلى رفع اسم العراق من قائمة دول استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة بشكل رسمي"، مؤكدا ان "هذا الإعلان يمثل خطوة بالاتجاه الصحيح في مسار برنامج عمل الحكومة وتشكيلاتها ذات الصلة".

وتابع الحكيم أننا "نبارك هذه النقلة النوعية ونحث على بذل المزيد من الجهود وعلى مختلف الصعد لتعزيز مكانة العراق في المجتمع الدولي".

يذكر ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اعلن مساء أمس الجمعة، عن خروج العراق من قائمة استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة بشكل رسمي.

وقال الأسدي في بيان للعمل، تلقته "بغداد اليوم"، إن "التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الدول التي تستخدم الأطفال في النزاعات المسلحة خلا من اسم العراق، وذلك للالتزام بخطة العمل المشتركة التي وقعنا عليها مع فريق الأمم المتحدة القطري (اليونيسف، و يونامي) الخاصة بمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة".

وأشار إلى، أن "هذه الخطوة ستعزز من مكانة العراق في المجتمع الدولي".

وأكد، أن "العراق التزم بكل ما تفرضه اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري لعام 2008 اللذين وقع عليهما".

ولفت البيان الى أن "اللجنة التنفيذية للجنة الرصد والإبلاغ التي تترأسها وكيل وزارة العمل للشؤون الاجتماعية هدى سجاد وبإشراف مباشر من قبل وزير العمل عملت خلال أقل من سنة على مراحل تنفيذ الخطة بالتعاون مع فريق قطري وفريق من يونامي ووزارات عدة والتي تضمنت مراحل الوقاية والعلاج والتعاون".