اغلاق نادي ليلي ومخزن لبيع الخمور في بغداد

2024-06-15 13:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، اغلاق نادي ليلي ومخزن لبيع الخمور في جانب الكرخ من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تزامناً مع الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك، تواصل قطعاتنا الأمنية بالاشتراك مع مفارز من مديرية الأمن السياحي عمليات التفتيش والتدقيق للنوادي الليلية ومخازن بيع الخمور وغلق غير المجازة منها".

وأضافت انه "تم غلق مخزن ونادي ليلي واعتقال أصحابها لمخالفتهم ضوابط وشروط هيئة السياحة وتسليمهم إلى مديرية الأمن السياحي بموجب وصل استلام أصولي وذلك في منطقتي (البيجية وحطين) بجانب الكرخ".