غضب بيئي في السليمانية.. منظمات تطالب بحماية الطبيعة من الشركات

2024-06-15 13:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت منظمات مدنية وبيئية في السليمانية، اليوم السبت، موقفها من التجاوزات البيئية التي تؤثر سلبًا على بيئة المحافظة، متهمة الشركات والمعامل الخاصة بإلحاق أضرار جسيمة بالمنطقة.

وصرحت جيمن عمر، ممثلة عن هذه المنظمات، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، بأن المبادرة جاءت بهدف الحفاظ على البيئة وتحميل الجميع مسؤولية هذا الهدف. وأشارت إلى أن مجموعة من المنظمات المدنية والبيئية أعلنت موقفها الرافض للتجاوزات البيئية التي تحدث في السليمانية بسبب شركات ومعامل القطاع الخاص.

وقالت عمر، إن بيئة المنطقة صحية وجميلة، ويمكن الاستفادة منها في المشاريع العامة التي ستنعكس إيجابًا على الموارد العامة للمنطقة، ولكن، للأسف، بعد إصدار قانون الاستثمار الذي حول سلطات الإقليم إلى منافع القطاع الخاص، زادت التجاوزات على الأراضي الزراعية، مما أثر سلبًا على نسبة الخضار في المنطقة".

وأوضحت أن جميع المنظمات تدعم التطور والتقدم في مجالات الحياة، ولكن يجب أن تكون المشاريع العمرانية والصناعية ملائمة لمبادئ الحفاظ على البيئة.

وأضافت، أن "السلطات تفتح أبوابها لهذه الشركات دون مراعاة السلامة الصحية، مثل ما يحدث في المنطقة الصناعية في تانحرو وقطع الأشجار في سفوح جبال كويزا من قبل المشاريع السكنية".

وأكدت أن جميع المشاريع التي تسبب تأثيرًا سلبيًا على طبيعة وبيئة كردستان مرفوضة، وأن تحويل الملك العام إلى الشركات والقطاع الخاص غير مقبول. كما أكدت رفض المشاريع الصناعية في المناطق السكنية لما لها من انعكاسات سلبية على صحة الأفراد وبيئة المنطقة.

ختامًا، شددت جيمن عمر على أن المنظمات البيئية ستستمر في التصدي لأي مشاريع تتسبب في الإضرار ببيئة كردستان، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية البيئة والحفاظ على طبيعة المنطقة.