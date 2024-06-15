السيد الحكيم: جهود وزارة العمل بمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة خطوة صحيحة

2024-06-15 13:08:01 - المصدر: الفرات نيوز

{سياسية: الفرات نيوز} ثمن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، اليوم السبت،جهود وزارة العمل بمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة خطوة بالاتجاه الصحيح.

وقال السيد الحكيم في بيان تلقته {الفرات نيوز}: "نثمن عاليا الجهود التي بذلتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتزامها بخطة العمل المشتركة مع فريق الأمم المتحدة الخاص بمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والتي خلصت إلى رفع اسم العراق من قائمة دول استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة بشكل رسمي".

واضاف: "حيث يمثل هذا الإعلان خطوة بالاتجاه الصحيح في مسار برنامج عمل الحكومة وتشكيلاتها ذات الصلة، وفيما نبارك هذه النقلة النوعية نحث على بذل المزيد من الجهود وعلى مختلف الصعد لتعزيز مكانة العراق في المجتمع الدولي".