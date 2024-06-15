وزير الزراعة: خطة زراعة محصول الشلب ستعتمد على المرشات الثابتة

2024-06-15 13:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأعلن وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، اليوم السبت، تحقيق الاكتفاء الذاتي في 5 محاصيل زراعية، مؤكداً أن الخطة الزراعية لمحصول الشلب القادمة ستعتمد على المرشات الثابتة.وقال العلياوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة البحوث الزراعية في المشخاب أكملت العام الماضي المرحلة الأولى من تقنين المياه في زراعة الشلب وعدم الاعتماد على غمرها، وكانت المساحة محدودة، أما خلال العام الجاري فتم توسعة الخطة"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية لمحصول الشلب القادمة ستعتمد على المرشات الثابتة".وأضاف، أن "توقعات حصاد الحنطة خلال الموسم التسويقي الحالي تصل إلى 6 ملايين طن، وهذا الانتاج يمثل أكبر موسم حصاد على طول تاريخ وزارة الزراعة العراقية"، مبيناً أن " التسويق مستمر وسنعلن عن الانتاج النهائي بعد انتهاء الحصاد".وعن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار، أكد وزير الزراعة، أن"الوزارة حققت الاكتفاء الذاتي في 5 محاصيل، وتم إصدار قرار من مجلس الوزراء الاقتصادي لغلق الحدود عن تلك المحاصيل، منها محصول الحنطة والتمور والبطاطا".وأشار إلى، أنه "تم تصدير أكثر 475 ألف طن من مجمل الخضروات المنتجة في مزارعنا خلال العام الماضي 2023"، معتبراً أنها "تمثل عودة المزارع في مساهمته برفد البلد بالعملة الصعبة وتقليل الاحتياج الخارجي".