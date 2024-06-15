2024-06-15 13:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – هندرين مكي

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، استمرار موجة ارتفاع درجات الحرارة لثلاثة أشهر مقبلة، فيما نصحت بتجنب التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الطقس من حزيران وحتى شهر آب يمرّ بمنخفضات حرارية موسمية، وهذا الأمر يعد طبيعياً"، لافتاً الى أن "درجات الحرارة حتى الآن وصلت الى 49 درجة مئوية في النجف الأشرف وذي قار والمثنى".

وأضاف أن "موجة الحر ستستمر لثلاثة أشهر، ومن ثم تعاود بالانخفاض".

ونصح الجابري بـ"تجنب التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة خاصة بين الساعة 10 صباحاً الى 4 مساءً، وارتداء ملابس واقية تغطي معظم أجزاء الجسم، واستخدام قبعة ذات حافة عريضة لحماية الوجه والرقبة والأذنين".

وتابع أنه "ينصح أيضاً بارتداء النظارات الشمسية التي توفر نسبة حماية 99%من الأشعة فوق البنفسجية، واستخدام الواقي الشمسي بالنسبة للرجال".