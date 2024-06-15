2024-06-15 13:54:06 - المصدر: منصة إيشان

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم السبت، دعوة الى جميع المؤسسات الإعلامية لتسجيل صحفييها ضمن قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع عيد الصحافة العراقية. وقال الأسدي في بيان ورد لمنصة “إيشان”،، إنه “بمناسبة عيد الصحافة العراقية الـ155، نتقدم بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى جميع الصحفيين والصحفيات في عراقنا الحبيب، إنكم الأعمدة الراسخة […]

ظهرت المقالة وزير العمل يدعو المؤسسات الإعلامية لتسجيل صحفييها ضمن قانون الضمان الاجتماعي أولاً على ايشان.