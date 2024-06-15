2024-06-15 13:54:06 - المصدر: منصة إيشان

أصدر الناطق العسكري باسم “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، أبو عبيدة، بيانا موجها إلى الحجاج في يوم عرفة. وقال أبو عبيدة: “ندعو حجاج بيت الله الحرام أن يتذكروا إخوانهم في غزة وفلسطين بدعواتهم الخالصة في المشاعر المقدسة وأثناء مناسك الحج، وأن يستحضروا غزة وشعبها الصابر ومجاهديها في هذه الأوقات العظيمة المباركة”. وأضاف: “إننا إذ […]

ظهرت المقالة “أبو عبيدة” يخاطب الحجاج: تذكروا إخوانكم في غزة أولاً على ايشان.