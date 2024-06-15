وفاة حارس مرمى دولي بعد أيام من تألقه واختياره رجل المباراة

2024-06-15 13:56:01 - المصدر: الفرات نيوز

{رياضة: الفرات نيوز} أعلن نادي ميلوول الإنجليزي، السبت، وفاة حارس مرماه ماتيا ساركيتش عن عمر 26 عاما.

ولم يكشف النادي المنافس في الدرجة الثانية عن مزيد من التفاصيل بشأن الوفاة الصادمة.

وتعرض ساركيتش لوعكة صحية أثناء وجوده في عطلة دولية مع منتخب الجبل الأسود، وذكرت صحيفة "فيستي" المحلية أنه توفي في شقة في مدينة بودفا في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وكانت آخر مباراة لساركيتش مع الجبل الأسود قبل 10 أيام، حيث خسر أمام بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء، في ظهوره الدولي التاسع.