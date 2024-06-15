أمانة بغداد: لا عطلة لعمالنا خلال عيد الأضحى وسنعمل بنظام الوجبات

2024-06-15 13:56:01 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} اوضحت امانة بغداد، اليوم السبت، انه لايوجد عطلة لعمالنا وسيكون العمل بنظام الشفتات.

وقال محمد الربيعي مدير العلاقات والاعلام لامانة بغداد لوكالة {الفرات نيوز}: "خطة امانة بغداد الخاصة بعيد الاضحى المبارك تضمنت التاكيد على التنظيف المسائي للحدائق والمتنزهات بسبب ان الاقبال عليها سيكون مساء بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصباح".

واضاف: "سيتم مضاعفة الشفتات المسائية والاستنفار وتهيأة اقسام الزراعة ورفع التالف منه واعادة بدائل".

ونوه الى انه "لايوجد عطلة لعمالنا وسيكون العمل بنظام الشفتات وعدد العمال كافي كما خول امين بغداد مدراء البلديات بالتعاقد مع عمال اجور خدمة سريعة فقط في العيد ولن يكون هنالك اي تقصير".

رغيد