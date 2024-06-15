بمناسبة عيد الصحافة العراقية.. وزير العمل يوجه دعوة مهمة تخدم الصحفيين

2024-06-15 14:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، دعوة لجميع المؤسسات الإعلامية إلى تسجيل صحافييها ضمن قانون الضمان الاجتماعي، فيما بين أن تسجيل الصحفيين يوفر لهم الحماية الاجتماعية اللازمة.

وقال الأسدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بمناسبة عيد الصحافة العراقية الـ155، نتقدم بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى كافة الصحفيين والصحفيات في عراقنا الحبيب، إنكم الأعمدة الراسخة التي تبني صرح الإعلام الحر والمسؤول، وتسهمون بجهودكم المخلصة في نقل الحقائق وإيصال الصوت العراقي إلى العالم".

وأضاف، أنه "في هذا اليوم المجيد، نستذكر بكل فخر واعتزاز مسيرة الصحافة العراقية الطويلة والمشرفة، ونثمن عالياً تضحياتكم في سبيل الحرية والعدالة".

ودعا الأسدي جميع المؤسسات الإعلامية إلى "تسجيل صحافييها ضمن قانون الضمان الاجتماعي"، مشيرا الى أن "تسجيل الصحفيين يوفر لهم الحماية الاجتماعية اللازمة، ويضمن حقوقهم ورفاهيتهم، بما يعزز من قدرتهم على أداء مهامهم بكل أمان واستقرار".

وحث الأسدي "جميع المؤسسات الإعلامية على الالتزام بهذا الواجب الوطني والإنساني"، مشددا على "ضرورة توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة للعاملين في مجال الصحافة، تكريماً لجهودهم وتضحياتهم في نقل الحقائق والدفاع عن حرية التعبير".

وتابع، "لنكن معاً في حماية حقوق الصحفيين وبناء مستقبل أفضل للإعلام العراقي".