مع العيد.. العراق يستعد لموجة حر قياسية تصل إلى 50 درجة مئوية

2024-06-15 14:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم السبت، دخول العراق بموجة حارة تلامس درجاتها الـ50 مئوية بدءاً من يوم غد الأحد بالتزامن مع عيد الأضحى، وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "البلاد تتأثر بمنخفض مداري سطحي حار وجاف يسبب إرتفاعاً تصاعدياً بدءاً من يوم غد الأحد أول أيام العيد الأضحى المبارك، وتزداد الأجواء حرارة من يوم الاثنين لغاية نهاية الأسبوع".

وبيّن أن "مناطق البلاد تسجل معدلات حرارة تلامس الـ50 مئوية وتتجاوز ذلك في بعض الأحيان خاصة في مناطق الفرات الأوسط والجنوب"، متابعاً: "سنشعر بأجواء ساخنة خاصة ساعات النهار وقد تستمر طيلة أيام العيد من يوم الغد لغاية نهاية الأسبوع الجاري.

ولفت الزيادين إلى أنه "تتزامن مع الموجة الحارة هبوب رياح نشطة أحياناً من يوم الأربعاء المقبل تسمى رياح (البوارح) خاصة الأقسام الشرقية في ميسان البصرة ذي قار وقد تجعل الأجواء صيفية حارة"، مبيناً أن "الأجواء الاعتيادية تعود في الأسبوع الأخير من شهر حزيران الحالي".

من جانبه توقع المتنبئ الجوي واثق السلامي، ارتفاع درجات الحرارة أعلى من خمسين درجة بدءاً من يوم الاثنين المقبل، مؤكداً أن كتلة حارة تضرب البلاد وسيبدأ تأثيرها اعتبارا من اليوم.

وقال السلامي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الكتلة الحارة يبدأ تأثيرها تدريجيا اعتبارا من اليوم ثم تتعمق من يوم الاثنين المقبل وما بعده، ودرجات الحرارة تسجل مستويات أعلى من معدل الخمسين درجة".

ولفت ، إلى أن "درجات الحرارة تلك ستكون في مناطق الجنوب والفرات الاوسط وصولا للعاصمة بغداد، اضافة لجنوب شرق إيران وسوريا وجنوب تركيا وشرق الجزيرة العربية".

وبيّن السلامي، أن "الرياح تتحول على فترات مابين شمالية غربية نشطة واحيانا تميل للسكون"، مشيراً إلى أن "الموجة الحارة تستمر إلى بداية الأسبوع المقبل".