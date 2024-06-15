روبيرتو يحدد موعدا نهائيا لحسم موقفه مع برشلونة

2024-06-15 14:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، عن تحديد نجم برشلونة سيرجي روبرتو موعدًا نهائيًا لحسم موقفه من التجديد مع النادي الكتالوني.

وذكرت الصحيفة أن "سيرجي روبرتو يريد تحديد مستقبله في موعد أقصاه 10 تموز/ يوليو عندما يبدأ برشلونة فترة الإعداد للموسم الجديد"، مبينة ان "روبرتو، يدرس ويقيم العروض المختلفة التي تصله من أندية الدوري الإسباني".

وأضافت أن "مسؤولي برشلونة لم يتحركوا في مفاوضات التجديد مع روبرتو منذ إخباره أن تمديد عقده سيرتبط بالوضع المالي للنادي في أب / أغسطس المقبل".

وتابعت الصحيفة أن "اللاعب لا يميل لإطالة فترة الشك حول مستقبله، لا سيما أن مسؤولي برشلونة لا يعتبرون أن بقاءه أولوية، عقب رحيل المدرب السابق تشافي هيرنانديز"، موضحة ان "روبرتو على رادار إشبيلية، وفالنسيا، وجيرونا، و إنتر ميلان".

وينتهي العقد الحالي لسيرجي روبرتو مع برشلونة في 30 يونيو/ حزيران الجاري، ولم يتفق على التجديد مع النادي حتى الآن.

المصدر: كوورة