2024-06-15 14:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، إغلاق ناد ليلي ومخزن لبيع الخمور بجانب الكرخ من العاصمة العراقية.

وذكرت القيادة في بيان اليوم، أنه تم غلق مخزن وناد ليلي وإعتقال أصحابها لمخالفتهم ضوابط وشروط هيئة السياحة وتسليمهم إلى مديرية الأمن السياحي بموجب وصل تسلم أصولي وذلك في منطقتي (البيجية ، حطين) بجانب الكرخ.

وشنت السلطات الامنية العراقية مطلع شهر آذار/مارس من العام 2024 حملة دهم وإغلاق شملت 20 نادياً ليليلاً، واعتقال 12 شخصا من أصحابها المخالفين في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

ومنذ العام 2020، تنفذ وزارة الداخلية العراقية، حملة لإغلاق النوادي الليلية والملاهي ومحال بيع المشروبات الكحولية غير المجازة في العاصمة بغداد.

وكانت نوادٍ ليلة ومتاجر لبيع المشروبات الكحولية عرضة الى هجمات منظمة تبنتها جماعات متشددة بخاصة في العاصمة بغداد.