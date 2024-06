2024-06-15 14:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

كشف معاون محافظ ذي قار لشؤون المتابعة أحمد الحجامي، اليوم السبت، زيادة حصة وقود البانزين المجهز للمحافظة من وزارة النفط. وقال الحجامي، في برنامج بثته إذاعة الناصرية، إنه “بعد مطالبات من قبل الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار، بضرورة زيادة الحصة المجهزة من الوقود البنزين، تم زيادة الحصة من 1400 متر...

